В Красноярске задержали мужчину с 4,5 килограммами гашиша
В Красноярске задержали 37-летнего мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Подозреваемого «вели», установили за ним наблюдение. Когда стало известно, что он готовится к продаже крупной партии наркотиков, наркополицейские провели задержание при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».
В Красноярске задержали мужчину с 4,5 килограммами гашиша.
В ходе досмотра автомобиля были обнаружены и изъяты 40 брикетов темного цвета. Дома в морозильной камере нашли еще пакеты с этим же веществом. Экспертиза установила, что это гашиш. Общая масса составила 4,5 килограмма.
- В настоящее время отрабатывается версия причастности задержанного к совершению других преступлений на территории Красноярского края, устанавливается канал поставки наркотического средства, - сообщили в полиции
Добавим, что мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU