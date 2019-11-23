СЕГОДНЯ 05:46 2019-11-23T05:46:37+03:00

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В Красноярске задержали 37-летнего мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Подозреваемого «вели», установили за ним наблюдение. Когда стало известно, что он готовится к продаже крупной партии наркотиков, наркополицейские провели задержание при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/745551" frameborder="0"></iframe> В Красноярске задержали мужчину с 4,5 килограммами гашиша.

В ходе досмотра автомобиля были обнаружены и изъяты 40 брикетов темного цвета. Дома в морозильной камере нашли еще пакеты с этим же веществом. Экспертиза установила, что это гашиш. Общая масса составила 4,5 килограмма.

- В настоящее время отрабатывается версия причастности задержанного к совершению других преступлений на территории Красноярского края, устанавливается канал поставки наркотического средства, - сообщили в полиции

Добавим, что мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU