2019-11-22T14:36:28+03:00
Общество

Снег, штормовой ветер и сильная метель надвигаются на Красноярск

Порывы западного ветра будут достигать 18 метров в секунду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Метель и снег идут в КрасноярскМетель и снег идут в КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
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Метеорологи Среднесибирского УГМС предупредили красноярцев о надвигающейся непогоде: в центральных и южных районах края ожидается штормовой ветер, сильная метель и снегопад. Порывы западного ветра могут достигать 15 - 18 метров в секунду. Водителям в ближайшие сутки стоит быть особенно аккуратными - на дорогах сохранятся гололедные явления, а за городом при этом будут сильные метели. Впрочем, температура воздуха будет при этом довольно комфортной - 10 -12 градусов мороза.

Аналогичная по погоде картина будет наблюдаться в Хакасии и в северной части Тувы. Более того, в горах Хакасии, Тувы и края в этот период возможен сход лавин. Спасатели напоминают тем, кто отправляется в дальнюю дорогу: будьте аккуратны и учтите прогноз синоптиков. В поездках соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Предположительно ветренная погода продержится в Красноярске и на юге края до конца выходных.

Единый телефон служб спасения: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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