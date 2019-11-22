Снег, штормовой ветер и сильная метель надвигаются на Красноярск
Метеорологи Среднесибирского УГМС предупредили красноярцев о надвигающейся непогоде: в центральных и южных районах края ожидается штормовой ветер, сильная метель и снегопад. Порывы западного ветра могут достигать 15 - 18 метров в секунду. Водителям в ближайшие сутки стоит быть особенно аккуратными - на дорогах сохранятся гололедные явления, а за городом при этом будут сильные метели. Впрочем, температура воздуха будет при этом довольно комфортной - 10 -12 градусов мороза.
Аналогичная по погоде картина будет наблюдаться в Хакасии и в северной части Тувы. Более того, в горах Хакасии, Тувы и края в этот период возможен сход лавин. Спасатели напоминают тем, кто отправляется в дальнюю дорогу: будьте аккуратны и учтите прогноз синоптиков. В поездках соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Предположительно ветренная погода продержится в Красноярске и на юге края до конца выходных.
Единый телефон служб спасения: 112.
ИСТОЧНИК KP.RU