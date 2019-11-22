2019-11-22T08:57:10+03:00
Дом. Семья

От прежних хозяев - побои и три пулевых. В лесу под Красноярском нашли привязанным молодого стаффорда

После того, как с псом владельцам надоело забавляться, его увезли на верную смерть
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Стаффорд ищет семью Фото: соцсетиСтаффорд ищет семью Фото: соцсети
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Даже после жуткого предательства прежних хозяев, после голодных дней в лесу эта собака не высказывает агрессии к людям. Молодого стаффордшира зоозащитники нашли случайно, в 60 километрах от Красноярска, в лесу. Хозяин привязал пса к дереву и бросил на верную смерть. Без еды и воды, в глуши животному оставались считанные дни. При этом, по словам зоозащитников, собака очень дружелюбная: никакой агрессии к детям и другим животным не проявляет.

- Нашли случайно. Сильно избитого, запуганного, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина, она занимается восстановлением собаки. - Когда начали осматривать, обнаружили у собаки три пулевых ранения, уже заживших. В районе одного - даже гематома остаточная есть. В общем, пережил пес немало.

Почему прежний хозяин избивал и расстреливал собаку - остается загадкой. Видимо, исключительно из садизма. Судя по всему, били мальчика каждый раз после прогулки, потому что, вернувшись с нее теперь, собака показывает страх и поджимает уши. Мучали едой - потому что к миске с кормом стаффорд тоже побаивается подойти.

- Общий курс дрессировки ему нужен, но парень очень контактный и восприимчивый - все понимает. Лакомка, - продолжает Ирина. - Сейчас ему нужен человек, который сможет любовью прогнать страх. Собака очень благодарная. Конечно, он привит. В дальнейшем будет кастрирован.

Надежный и добрый хозяин, отзовись. Контакты Ирины: 8 902 9765949

ИСТОЧНИК KP.RU

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