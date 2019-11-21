В Хакасии наркосбытчика подвел собственный телефон

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-21T13:54:05+03:00

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В Абакане молодого человека подвел собственный телефон. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции. 20-летнего парня задержали накануне на пустыре в районе улицы Кравченко. При нем в ходе досмотра полицейские нашли пакетик с синтетикой.

Поначалу задержанный уверял: наркотик приобрел для собственных надобностей. В том, что он в самом деле употребляет их, у полицейских сомнения не было. На парня составили административный протокол за потребление наркотических средств без назначения врача. И посадили под арест на 5 суток.

Но зато когда следователи изучили содержимое его телефона, шансы подозреваемого выйти на свободу в ближайшие годы упали к нулю. Дело в том, что в телефоне сохранилась переписка, которая доказывает, что он был наркокурьером и делал закладки. Полицейские прошли по адресам и нашли 23 тайника. Подозреваемый признался, что работает курьером всего месяц. Деньги тратит на дорогую одежду, на съемную квартиру. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU