СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-21T12:08:57+03:00

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В Красноярске запретят курить в подземных переходах. Предложение внести соответствующее изменение в закон Красноярского края «Об охране здоровья населения края от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» было сделано сегодня, 21 ноября. И краевые парламентарии уже проголосовали за такую поправку в первом чтении. Чтобы она была окончательно принята, необходимо рассмотреть ее во втором чтении. Но изменится ли от этого что-то?

Напомним, что в действующем региональном законе об охране здоровья обозначены запреты курить в культурных, спортивных, образовательных зданиях и помещениях, в вокзалах, торговых центрах. А также в местах большого скопления людей, например, в парках и скверах, на площадях, где проходят массовые мероприятия. И так далее.

Добавим, что не так давно был принят федеральный закон о курении на балконах. Нельзя дымить в подъездах, в поездах и автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU