2019-11-21T12:08:57+03:00
Общество

В Красноярске запретят курить в подземных переходах

Депутаты Заксобрания проголосовали за это в первом чтении
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске запретят курить в подземных переходахВ Красноярске запретят курить в подземных переходахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске запретят курить в подземных переходах. Предложение внести соответствующее изменение в закон Красноярского края «Об охране здоровья населения края от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» было сделано сегодня, 21 ноября. И краевые парламентарии уже проголосовали за такую поправку в первом чтении. Чтобы она была окончательно принята, необходимо рассмотреть ее во втором чтении. Но изменится ли от этого что-то?

Напомним, что в действующем региональном законе об охране здоровья обозначены запреты курить в культурных, спортивных, образовательных зданиях и помещениях, в вокзалах, торговых центрах. А также в местах большого скопления людей, например, в парках и скверах, на площадях, где проходят массовые мероприятия. И так далее.

Добавим, что не так давно был принят федеральный закон о курении на балконах. Нельзя дымить в подъездах, в поездах и автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае нарушитель намеренно сбил сотрудника ДПС
В Красноярске рак печени начали лечить методом химиоэмболизации
На Таймыре упал вертолет – пилота оштрафовали на 200 тысяч
Житель Красноярска купил «Лексус» за 120 тысяч и написал заявление об угоне
В Красноярске на канатную дорогу к «Столбам» понадобится 2 миллиарда
В Лесосибирске горожане пожаловались на дискаунтер «Хороший»: шум и крысы
В Красноярске 15 человек попали в больницу с отравлением суши
В Красноярском крае пятерых водителей через суд лишили водительских прав
В канун Нового года из Красноярска запустят дополнительные поезда
В Красноярске в цехе копчения нашли несвежих цыплят
Строители метро подали в суд на администрацию Красноярска
В Красноярске построят дом Деда Мороза в форме елки
На севере Красноярского края гражданин оскорбил представителя власти
В Красноярске после капремонта двухэтажку покрыли чешуей
Жительницу Хакасии осудят за контрабанду таблеток для похудения
После 100-тысячных счетов за тепло уволен глава коммунальной госкомпании
Беременные пожаловались на отсутствие комнаты для курения в перинатальном центре Абакана
Лось поселился в парке Ергаки впервые за 20 лет
Отставку экс-главы красноярской Счетной палаты суд признал законной
Ради эксперимента четыре улицы Красноярска посыплют песчано-солевой смесью
Укравшие у банка по миллиону две кассирши отделались условными сроками
Двое жадных парней вынесли из магазина рюкзак элитного коньяка и явились туда же за добавкой
Избалованная проказница. Спасенная в Норильске медведица поправилась почти вдвое
70-летний мужчина шагнул под колеса иномарки на трассе Железногорск – Красноярск
В Красноярске проходит выставка «Металлообработка и сварка-2019»