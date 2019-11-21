В Красноярске в цехе копчения нашли несвежих цыплят

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-21T06:27:26+03:00

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В Красноярске на частном предприятии, которое занимается переработкой мясной продукции, специалисты краевого Россельхознадзора нашли нарушения. Какие именно, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Некоторое время назад в цех, которым владеет индивидуальный предприниматель, нагрянули специалисты с проверкой и обнаружили 19 коробок (это 283 килограмма) тушек цыплят-бройлеров с истекшим сроком годности. То ли они уже прибыли в цех просрочкой, то ли пролежали на складе слишком долго, но небезопасное мясное сырье уничтожили.

Помимо того, в пробах уже обработанных цыплят лаборатория обнаружила превышение показателя по общему микробному числу. А ведь в добровольном порядке предприниматель исследования своей продукции не делал. Так что невозможно гарантировать, что продукция мясного цеха была безопасной для потребителя.

За допущенные нарушения на предпринимателя завели административное дело и дали срок на устранение.

ИСТОЧНИК KP.RU