В Красноярске после капремонта двухэтажку покрыли чешуей

СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-21T08:12:24+03:00

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В Красноярске в ходе капитального ремонта многоквартирную двухэтажку в Покровке, на улице Полярной, покрыли чешуей. Это такая технология обшивки, которую в недавнем прошлом широко использовали в России. Специалисты уверяют: такой фасад не только красивый, но и функциональный – он помогает экономить тепло внутри. А для здания, которое построено в 1958 году, это очень актуально.

По словам замруководителя департамента городского хозяйства по управлению жилищным фондом Владимира Стаканова, технологию чешуи решили попробовать в этом году и результатом довольны – дом выглядит более эстетично.

Дом отремонтировали за три месяца. Привели в порядок и обновили цоколь, карнизы, заменили окно в подъезде и входную дверь, утеплили стены. А еще жильцы теперь могут за каждым окном высаживать цветы, для этого предусмотрены специальные металлические подставки.

В мэрии добавили, что в этом году по программе капремонта фасады отремонтировали в 18 многоквартирных домах, в настоящее время все работы завершились. В 78 домах подрядчики исправляют мелкие недочеты, в 300 – работы уже приняты. В 212 домах капремонт должен быть завершен до конца года. В ближайшее время начнется капремонт еще в 120 домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU