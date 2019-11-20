После 100-тысячных счетов за тепло уволен глава коммунальной госкомпании

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-20T17:11:21+03:00

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Глава Красноярского края Александр Усс отправил в отставку Ярослава Малашия, директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса». Причина – огромные суммы в счетах за отопление, полученных жителями Минусинского района, передает «Запад24».

Напомним, не так давно в поселке Тесь людям пришли платежки, в которых значилось: за отопление они должны от 100 до 130 тысяч рублей. Возмутились, начали жаловаться, сначала пошли в СМИ, а вскоре подключились и власти.

- «Центр развития коммунального комплекса» оказывает услуги по теплоснабжению на территории села Тесь с апреля 2019 года, - пояснили в пресс-службе правительства края. – А в октябре около 170 абонентов увидели размер платы за отопление с суммами, в отдельных случаях превышающими 100 тысяч рублей.

Почему такое произошло, потребителям не объяснили. (Между тем дело было в установленных в домах счетчиках, они не соответствовали требованиям федерального закона). Никаких мер по устранению ситуации не приняли. А просто отправили людям «платежки» на сотни тысяч рублей.

- В этой связи губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение отстранить от должности директора, - сообщили в пресс-службе администрации края. –

Предприятию поручено в счетах за ноябрь сделать перерасчет платы с апреля по октябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU