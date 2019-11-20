2019-11-20T16:22:14+03:00
Общество

Лось поселился в парке Ергаки впервые за 20 лет

Здесь считают, что это настоящая сенсация
Ася ЖУКОВА
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Лось поселился в парке Ергаки впервые за 20 лет. Фото: Архив "КП".Лось поселился в парке Ергаки впервые за 20 лет. Фото: Архив "КП".
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В природном парке Ергаки на юге Красноярского края в первый раз за два десятки лет поселился лось! Об этом рассказали в newslab со ссылкой на администрацию учреждения.

Сохатый выбрал местом своего обитания центральную часть заповедной зоны. А там попался в фотоловушку. Исследовав кадры, ученые заключили, что лось не просто появился на территории, а обосновался на ней.

- Подумать только, сохатого не видели в этих местах еще до создания парка! – поразились специалисты. – Между тем он был открыт в 2005-м году. Это - настоящая сенсация. Значит, меры, которые мы принимаем для охраны животных, дали положительные результаты.

К слову, первые фотоловушки установили в парке еще весной 2011 года. Сейчас их тут множество, а скоро будут и новые. Такой способ учета и наблюдения за животными признан безопасным для них и одновременно полезным для ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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