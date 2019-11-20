Двое детей и дедушка погибли при ночном пожаре в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-20T08:50:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Три человека: двое детей и их дедушка погибли в страшном пожаре в селе Ермаковском Красноярского края. О трагедии сообщили в пресс-службе в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Пожар начался около двух часов ночи. Загорелся одноэтажный дом на две квартиры. Жильцы одной из них успели выбежать на улицу, а другой…

Огонь бушевал на площади в 282 квадратных метра. С ним боролись 24 человека, было привлечено 7 спецмашин. Чтобы ликвидировать пожар, потребовалось больше трех часов.

По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на веранде.

- При пожаре в селе Ермаковском Красноярского края погибли три человека: двое детей и пожилой мужчина, 60-летний хозяин дома, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Его 60-летняя супруга, а также внучки 9 и 13 лет были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, дети скончались.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU