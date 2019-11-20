2019-11-20T07:22:47+03:00
Происшествия

Шаланды полные. Полицейские и пограничники ФСБ задержали судно с крупной партией осетрины и черной икры

Теперь подозреваемым грозит до 4 лет
Ася ЖУКОВА
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Полицейские и пограничники ФСБ задержали судно с крупной партией осетрины и черной икры. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.Полицейские и пограничники ФСБ задержали судно с крупной партией осетрины и черной икры. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Десятки картонных коробок, в них – мороженая осетрина, и тут же множество контейнеров с черной икрой… Крупная партия ценной промысловой рыбы и не только, добытая браконьерами, так и не доехала к покупателю, на севере Красноярского края ее задержали полицейские вместе с пограничниками ФСБ.

Напомним, в арктических районах региона продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина-2019». Во время рейда по Енисею неподалеку от Дудинки силовики остановили судно. Осмотрели, а там – 120 килограммов осетрины, 2,2 килограмма икры.

Материалы передали в Таймырский линейный отдел МВД России. И вскоре дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Максимальное наказание за такое – до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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