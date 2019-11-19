«Твои работы очень разные»: Александр Усс побывал на первой выставке юной художницы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-19T13:23:24+03:00

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Богдана Турий учится в школе № 69. Талантливая и открытая девочка, художница - общая любимица. Недавно учителя и родители решили помочь ей с первой в жизни выставкой - она открылась в фойе школы. Народу было много, но каково же было удивление художницы, когда на выставку пришел... губернатор Красноярского края. В пресс-службе правительства сообщают, что визит организовали с подачи отца девочки. Он написал письмо в администрацию губернатора, не особо надеясь, что в плотном графике Александра Усса найдется время. Губернатор прочитал послание и пришел.

- Твои работы очень разные – здесь и портреты, и натюрморты, и пейзажи, - поделился впечатлениями с 15-летней художницей Усс. - Видно, что ты отводишь живописи очень много времени и отдаешь много сил. Я желаю тебе успехов и исполнения желаний. Надеюсь, что в будущем мы еще обязательно встретимся, но уже на твоей крупномасштабной персональной выставке.

На выставке у Богданы 30 работ. Они действительно очень разные. Свое будущее девушка хотела бы связать с архетиктурой. Но и в живописи она, судя по всему, состоится. Вот это старт, Богдана!

ИСТОЧНИК KP.RU