Житель Красноярска избил студента из-за «ежика» на голове
Житель Красноярска Мухин и раньше имел проблемы с законом. Терпением и спокойным характером мужчина не отличается, поэтому и напал на студента на базе отдыха в районе Базаихи. Компания молодых людей отмечала здесь день рождения одногруппницы, рассказали в пресс-службе краевого суда. А Мухину не понравилась прическа на голове одного из студентов - классический «ежик». Завязалась драка. В итоге, Мухина задержали и судили.
- Суд Свердловского района Красноярска приговорил Мухина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, мотивировав это тем, что в случае совершения лицом преступления средней тяжести в условиях рецидива (а Мухин ранее был судим), назначение ему условной меры наказания допускается Уголовным законом, - пояснили в высшей судебной инстанции края.
Адвокаты с обеих сторон посчитали меру пресечения несправедливой. Однако суд оставил ее без изменения .
ИСТОЧНИК KP.RU