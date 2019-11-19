Житель Красноярска избил студента из-за «ежика» на голове

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-19T12:52:07+03:00

Суд приговорил преступника к 3 годам условно с испытанием на 4 года Фото: Мария ЛЕНЦ

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Житель Красноярска Мухин и раньше имел проблемы с законом. Терпением и спокойным характером мужчина не отличается, поэтому и напал на студента на базе отдыха в районе Базаихи. Компания молодых людей отмечала здесь день рождения одногруппницы, рассказали в пресс-службе краевого суда. А Мухину не понравилась прическа на голове одного из студентов - классический «ежик». Завязалась драка. В итоге, Мухина задержали и судили.

- Суд Свердловского района Красноярска приговорил Мухина к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года, мотивировав это тем, что в случае совершения лицом преступления средней тяжести в условиях рецидива (а Мухин ранее был судим), назначение ему условной меры наказания допускается Уголовным законом, - пояснили в высшей судебной инстанции края.

Адвокаты с обеих сторон посчитали меру пресечения несправедливой. Однако суд оставил ее без изменения .

ИСТОЧНИК KP.RU