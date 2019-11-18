2019-11-18T13:47:16+03:00
Происшествия

Красноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыске

Кого-то искали по подозрению в краже, кого-то за алименты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыскеКрасноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыскеФото: ИВАНОВА Диана
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За несколько суток полицейские задержали 8 человек, находившихся в федеральном розыске. Большинство из них находились под подпиской о невыезде на период, пока идут следственные мероприятия, а они сами являются подозреваемыми, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Так, 22-летнего жителя краевого центра, который подозревается в краже, но ушел в «самоволку», нашли в Ленинском районе. 19-летнего грабителя – в Советском районе.

В Кировском районе обнаружили 33-летнего любителя «пошутить» - он «заминировал» по телефону общественное здание, находился под подпиской о невыезде и решил погулять без разрешения. На 37-летнего жителя Железногорска подали в розыск по статье «Укрывательство преступлений». 49-летний гражданин, подозреваемый в мошенничестве, прятался в Кировском районе.

И еще два человека подались в бега, чтобы не платить алименты на содержание детей – нерадивый отец в Ачинске и мать в Железнодорожном районе Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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