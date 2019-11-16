«Им плевать на машины и обувь»: красноярцев возмутила подсыпка улиц «Бионордом»
В Красноярске ударили морозы и лег снег. Коммунальные службы принялись расчищать улицы и настолько рьяно, что реагент вываливают на дороги кучами, несмотря на то, что поток машин двигается мимо. От «Бионорда» (который и сам по себе красноярцы не приветствуют) в этот момент разлетается крошка и облака пыли. Видео разлетелось по соцсетям, и реакция у красноярцев на него одна: «Им плевать на наши машины и обувь».
Подсыпка улиц в Красноярске.Видео: соцсети
Напомним, в прошлом году на реагент поступали неоднократные жалобы от горожан и ГИБДД. «Бионорд» буквально плавит снег, оставшаяся масса замерзает - на дорогах образуется «черный лед», что чревато авариями. Это не говоря уже о том, что с обувью после пары прогулок по «Бионорду» можно попрощаться.
- Люди возмущены необходимостью покупки новой зимней обуви и резины для автомобилей взамен безнадежно испорченных реагентом, - рассказал депутат горсовета Красноярска Захар Енджиевский. - Прошлой зимой у дорожников было слабое, но все-таки оправдание творившемуся на улицах безобразию. По словам главы города, тогда реагент просто неправильно применяли, и в Красноярск пригласили столичного эксперта с мастер-классом, чтобы научиться. Довольно скоро жителям города предстоит узнать, пошла ли наука впрок и не повторится ли прошлогодняя ситуация на дорогах. Пока, судя по жалобам в соцсетях, на это надежды мало.
А как вы относитесь к новому реагенту?
ИСТОЧНИК KP.RU