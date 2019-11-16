«Им плевать на машины и обувь»: красноярцев возмутила подсыпка улиц «Бионордом»

СЕГОДНЯ 04:57 2019-11-16T04:59:12+03:00

Коммунальщики вываливают реагент на дороги кучами, несмотря на то, что рядом двигаются автомобили и автобусы [видео]

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В Красноярске ударили морозы и лег снег. Коммунальные службы принялись расчищать улицы и настолько рьяно, что реагент вываливают на дороги кучами, несмотря на то, что поток машин двигается мимо. От «Бионорда» (который и сам по себе красноярцы не приветствуют) в этот момент разлетается крошка и облака пыли. Видео разлетелось по соцсетям, и реакция у красноярцев на него одна: «Им плевать на наши машины и обувь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/744115" frameborder="0"></iframe> Подсыпка улиц в Красноярске.Видео: соцсети

Напомним, в прошлом году на реагент поступали неоднократные жалобы от горожан и ГИБДД. «Бионорд» буквально плавит снег, оставшаяся масса замерзает - на дорогах образуется «черный лед», что чревато авариями. Это не говоря уже о том, что с обувью после пары прогулок по «Бионорду» можно попрощаться.

- Люди возмущены необходимостью покупки новой зимней обуви и резины для автомобилей взамен безнадежно испорченных реагентом, - рассказал депутат горсовета Красноярска Захар Енджиевский. - Прошлой зимой у дорожников было слабое, но все-таки оправдание творившемуся на улицах безобразию. По словам главы города, тогда реагент просто неправильно применяли, и в Красноярск пригласили столичного эксперта с мастер-классом, чтобы научиться. Довольно скоро жителям города предстоит узнать, пошла ли наука впрок и не повторится ли прошлогодняя ситуация на дорогах. Пока, судя по жалобам в соцсетях, на это надежды мало.

А как вы относитесь к новому реагенту?

ИСТОЧНИК KP.RU