В Красноярске открыли третий «Макдональдс», но прокуратура сомневается в законности

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-15T15:48:11+03:00

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В Красноярске открылся третий ресторан сети быстрого питания «Макдональдс» на улице Волочаевской / Копылова – в здании бывшего Центра дополнительного образования. На открытие приехали важные гости во главе с гендиректором компании «ГиД» (которая приобрела франшизу). Все довольны, все рады.

Только вот прокуратура считает, что владельцы ресторана нарушили градостроительное законодательство. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что администрация города до настоящего времени не приняла решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Потому как собственник не предоставил документов, подтверждающих безопасность произведенных в здании работ. Так что проверка продолжается.

Добавим, что при строительстве развязки с Николаевского моста это здание планировалось снести из-за ветхости. Но затем мэрия продала его под «Макдональдс» за 60 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU