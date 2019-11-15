В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка
В Красноярске из окна своей квартиры на 4 этаже выпала молодая девушка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. Произошло это на улице Тотмина в самом конце октября, днем, в промежутке времени от 11 часов до полудня.
Девушка упала на твердое покрытие, к счастью, осталась жива. Но получила очень тяжелые травмы. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Поставили диагноз: черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвоночника, повреждение левого голеностопа, многочисленные ушибы.
Когда 21-летняя пациентка пришла в себя, врачи и следователи попытались выяснить у нее, что произошло. Но она пока ничего не рассказала. Тем не менее, следователи проводят проверку, ведь в этой истории может быть и криминальная подоплека.
ИСТОЧНИК KP.RU