2019-11-15T09:16:16+03:00
Происшествия

В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушка

С тяжелыми травмами доставлена в больницу [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из окна 4 этажа выпала девушкаВ Красноярске из окна 4 этажа выпала девушкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из окна своей квартиры на 4 этаже выпала молодая девушка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. Произошло это на улице Тотмина в самом конце октября, днем, в промежутке времени от 11 часов до полудня.

Девушка упала на твердое покрытие, к счастью, осталась жива. Но получила очень тяжелые травмы. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Поставили диагноз: черепно-мозговая травма, компрессионный перелом позвоночника, повреждение левого голеностопа, многочисленные ушибы.

Когда 21-летняя пациентка пришла в себя, врачи и следователи попытались выяснить у нее, что произошло. Но она пока ничего не рассказала. Тем не менее, следователи проводят проверку, ведь в этой истории может быть и криминальная подоплека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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