В Красноярском крае создается агропромпарк «Сибирь» с инвестициями в 25 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-15T07:04:31+03:00

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В Красноярском крае создается агропромышленный парк под названием «Сибирь», который будет способствовать развитию сельскохозяйственного комплекса в трех регионах, включая Туву и Хакасию. В рамках проекта будет построено тепличное хозяйство и предприятия для глубокой переработки зерна. И на этапе создания агропромпарка в него будет инвестировано 25 миллиардов рублей. Об этом накануне рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Необходимость реализации такой программы назрела давно. Жителям трех регионов не хватает своих свежих тепличных овощей, а привозные слишком дороги и уступают по качеству. Что касается зерна – Красноярский край вот уже 16-й год бьет рекорды в регионах от Урала до Дальнего Востока. В этом году намолотили 2,4 миллиона тонн. Большая доля – зерно твердых сортов, которое используется для выпечки хлеба. Вывоз чистого зерна дает меньше прибыли хозяйствам, чем продажа уже переработанного.

ИСТОЧНИК KP.RU