2019-11-14T12:58:34+03:00
Общество

Стала известна дата проведения фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске

Прием заявок от участников уже начался
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стала известна дата проведения фестиваля «Волшебный лед Сибири» в КрасноярскеСтала известна дата проведения фестиваля «Волшебный лед Сибири» в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации города объявили дату проведения VIII открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» - с 13 по 19 января 2020 года. Традиционно он будет проводиться по двум номинациям: «Снег» и «Лед». Организаторы уже начали собирать заявки от потенциальных участников, срок подачи заявок – до 22 ноября 2019 года, их вместе с эскизами нужно прислать на адреса электронной почты: krasled@mail.ru, pbgdk@mail.ru.

Победители и призеры получат награду – по 90, 60 и 30 тысяч рублей за первое, второе и третье места в каждой номинации.

Напомним, что первый фестиваль прошел в Красноярске в 2013 году в честь 165-й годовщины со дня рождения Сурикова и 385-й годовщины основания Красноярска. С тех пор он стал популярен среди скульпторов и художников по льду и снегу во всем мире. Сюда приезжают участники из разных городов России, а также США, Китая, Латвии, Японии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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