Красноярский вахтовик напоил и обокрал дедушку в поезде

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-14T12:07:21+03:00

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Вот такой случай произошел в пассажирском поезде, который следовал из Нерюнгри в Москву. 25-летний житель Курагинского района вместе с другом отработали вахту на севере и возвращались домой. По пути познакомились с 67-летним жителем Саратовской области. Решили отметить знакомство горячительными напитками. Поскольку распивать их в вагоне нельзя, направились в вагон-ресторан. Причем «дедушка» щедро угощал «внуков», а одному из них даже доверил банковскую карту с пин-кодом, чтобы тот рассчитался в кассе.

Когда доехали до Красноярска, вахтовик исчез из вагона и банковскую карту саратовцу не вернул. А ведь там было 139 тысяч рублей. Пострадавший обратился к патрульному наряду транспортной полиции, сообщает ИА «Запад24».

Что сделал подозреваемый? Он добрался до ближайшего банкомата и снял со счета 50 тысяч рублей. Снял жилье в Красноярске, покупал себе одежду, затем направился домой в Курагинский район. Вот там его и задержали сотрудники транспортной полиции. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. А потерпевший навсегда запомнил, что нельзя доверять свою банковскую карту первому встречному.

ИСТОЧНИК KP.RU