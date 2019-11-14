Самые непопулярные профессии у красноярцев: сетевики, политики и продавцы алкоголя

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-14T09:28:45+03:00

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Какие самые популярные профессии у красноярцев, нетрудно догадаться: те, что приносят хороший заработок и гарантируют стабильность, даже если требуют физических усилий. А какие профессии самые непопулярные? Портал «Зарплата.ру» провел опрос среди соискателей и изучил их предпочтения. Всего в опросе приняли участие почти 1000 человек.

Так, 82 % опрошенных сказали, что не хотели бы выполнять работу, которая идет вразрез их совести и жизненным принципам. Хотя если бы за это хорошо платили, то 48 % респондентов готовы принципами пожертвовать. А 12 % красноярцев готовы работать ради работы, невзирая на условности.

Итак, профессии, которые жители Красноярска не нравятся:

- сетевой маркетинг – 62%

- азартные игры – 60%

- кредитование и микрозаймы – 52%

- политика – 44 %

- производство и торговля табака – 21 %

- алкогольный бизнес – 19%

- коллекторы, правоохранители, религиозные деятели набрали по 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU