Что ни день, то по делимобилю: в Красноярске ночью «разули» вторую машину
Второй день в Красноярске неизвестные «разувают» автомобили, сдаваемые в прокат. Накануне, 13 ноября, на улице 60 лет Октября обнаружили делимобиль без колес: стоял себе припаркованный, приподнятый на кирпичах, припорошенный снегом. А сегодня ранним утром увидели такой же уже на улице Юности: тоже на кирпичах, пропали все четыре колеса. Видимо, злоумышленники вошли во вкус и катаются по городу, разукомплектовывая прокатные автомобили.
Подписчики «ЧП Красноярск» прокомментировали эти случаи в стиле паблика, с юмором (орфография сохранена):
- Этим делимобилям вообще в Красноярске не везёт, не знаю как в других городах, но у нас их через день то разбивают то разувают.
- Началась охота на колеса делимобилей, один раз разули и понравилось, во вкус вошли.
- Разувают и разувают, хоть бы переобули один раз.
- Народ незамысловатый, написано «делимобиль», ребята и делят.
- Все хотят подарки на Новый год семье сделать
- Странно что вообще их на запчасти ещё не разобрали. Фары, двери, двигатель.. У нас ведь могут.
- Им надо названием поменять!!! Как корабль назовешь, так он и поплывёт.
ИСТОЧНИК KP.RU