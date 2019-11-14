Что ни день, то по делимобилю: в Красноярске ночью «разули» вторую машину

СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-14T07:03:35+03:00

Вчера, сегодня, а что будет завтра?

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Второй день в Красноярске неизвестные «разувают» автомобили, сдаваемые в прокат. Накануне, 13 ноября, на улице 60 лет Октября обнаружили делимобиль без колес: стоял себе припаркованный, приподнятый на кирпичах, припорошенный снегом. А сегодня ранним утром увидели такой же уже на улице Юности: тоже на кирпичах, пропали все четыре колеса. Видимо, злоумышленники вошли во вкус и катаются по городу, разукомплектовывая прокатные автомобили.

Подписчики «ЧП Красноярск» прокомментировали эти случаи в стиле паблика, с юмором (орфография сохранена):

- Этим делимобилям вообще в Красноярске не везёт, не знаю как в других городах, но у нас их через день то разбивают то разувают.

- Началась охота на колеса делимобилей, один раз разули и понравилось, во вкус вошли.

- Разувают и разувают, хоть бы переобули один раз.

- Народ незамысловатый, написано «делимобиль», ребята и делят.

- Все хотят подарки на Новый год семье сделать

- Странно что вообще их на запчасти ещё не разобрали. Фары, двери, двигатель.. У нас ведь могут.

- Им надо названием поменять!!! Как корабль назовешь, так он и поплывёт.

ИСТОЧНИК KP.RU