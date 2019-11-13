2019-11-14T07:01:25+03:00
Общество

В Красноярске построят новую поликлинику и хореографический колледж

Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Проект будет готов к лету следующего годаПроект будет готов к лету следующего годаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в ближайшее время начнется сразу несколько крупных строек, заявил на брифинге губернатор края Александр Усс. По словам главы региона, в планах - построить хореографический колледж, он получит новую прописку на острове Отдыха, куда переедет из старого корпуса педуниверситета, начнется строительство корпуса Мариинской гимназии. В Покровке появится новая поликлиника (район разрастается, и людям она просто необходима). В Енисейске продолжится строительство больницы. получит новое здание на острове Отдыха

Об этом на брифинге сообщил губернатор края Александр Усс.

- Мы приняли решение, учитывая высокий культурный уровень Красноярска и потенциал нашего края, приступить к строительству нового колледжа, - рассказл Александр Усс. - Он будет построен на острове Отдыха и будет выглядеть достойно. Это не что-то такое сверхшикарное, но тем не менее комплекс хореографического колледжа будет настоящим украшением острова Отдыха и будет отвечать всем требованиям для воспитания молодых танцоров.

Уже вскоре начнется разработка проекта строительства колледжа, он будет готов к лету следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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