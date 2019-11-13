2019-11-13T04:39:34+03:00
Общество

В Туве у молодого врача забрали выданный миллион подъемных

Девушка не исполнила свою часть договора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве у молодого врача забрали выданный миллион подъемныхВ Туве у молодого врача забрали выданный миллион подъемныхФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве молодого врача через суд заставили вернуть миллион рублей, которые она получила из бюджета, когда приехала работать в сельскую местность. На самом деле она нарушила трудовой договор и утратила право на эти деньги.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов Республики Тыва. Ответчица окончила медицинский ВУЗ и согласилась поехать в село. За это ей в рамках специальной программы был выплачен один миллион рублей «подъемных» - на условии, что она отработает в сельском населенном пункте не менее 5 лет.

Однако тяготы сельской жизни оказались слишком велики для молодого медика. Она уволилась и вернулась в город. Следовательно, должна была возвратить компенсацию, но не сделала этого. Республиканский минздрав подал на нее в суд и выиграл. Но даже после этого она не стала возвращать долг. И тогда за дело взялись судебные приставы: арестовали имущества и банковский счет, запретили выезд за границу. В результате мер принудительного исполнения медик признала патовость ситуации и выплатила задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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