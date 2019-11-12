Мэр Дивногорска Егор Оль подал в отставку

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-12T17:51:28+03:00

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Мэр Дивногорска Егор Оль подал заявление на увольнение по собственному желанию. Губернатор края Александр Усс принял его отставку. Об этом стало известно сегодня днем, 12 ноября, после встречи главы региона и градоначальника.

Отставка не стала неожиданностью: три месяца назад Егору Олю исполнилось 66 лет. Тогда как максимальный срок службы муниципальных чиновников составляет 65 лет. Таким образом мэр Дивногорска уходит на заслуженный отдых.

Александр Усс поблагодарил Егора Оля за плодотворную работу на его посту:

- Почти за 10 лет, а именно столько вы занимали пост главы города, Дивногорск очень сильно изменился внешне и внутренне. Вы приложили много сил, чтобы сделать жизнь в городе комфортной для жителей. Спасибо вам за вашу работу», – сказал глава региона. В завершение встречи глава региона вручил Егору Олю знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».

Кто будет назначен и.о. главы Дивногорска, информации пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU