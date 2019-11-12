У расстрелявшего собаку жителя Абакана конфисковали оружие

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-12T13:17:21+03:00

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В минувший четверг, 7 ноября, днем 70-летний житель Абакана выстрелил в собаку и ранил ее. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, это произошло на территории дачного массива в микрорайоне Нижняя Согра. Чем провинилось животное перед пожилым человеком, неизвестно. Ветеринары сделали операцию и спасли пса.

Что касается стрелка, участковый пришел к нему с проверкой и обнаружил два гладкоствольных ружья и патроны к ним. Разрешительные документы на оружие имеются. Тем не менее на него составили административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах).

Мужчине грозит административный штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишения права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU