В Красноярске меняют схему движения на нескольких сложных перекрестках

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-12T10:01:37+03:00

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В Красноярске в рамках модернизации дорожного движения меняют схемы движения на нескольких сложных перекрестках. Решения принимала рабочая группа по мониторингу улично-дорожной сети, в которую входят почти два десятка специалистов, в том числе представители ГИБДД, общественники и ученые СФУ.

Перекресток Карла Маркса и Вейнбаума. Движение изменится в районе правоповоротного шлюза на съезде с Вейнбаума. Уберут стоп-линию и секции светофора. Демонтируют разметку, уберут соответствующий знак. Знак «Главная дорога» изменится на «Уступи дорогу» с пометкой «Расстояние до объекта 30 метров». Эти знаки установят перед поворотом направо. Изменения вступят в силу с 30 ноября.

На въезде в микрорайон Преображенский с 5 ноября работает новый правоповоротный шлюз на съезде с путепровода по Авиаторов на улицу Петра Ломако. Комиссия мониторит и анализирует дорожную ситуацию после нововведения.

Перекресток улицы 9 Мая и проспекта Комсомольский. При движении на 9 Мая в сторону Шумяцкого теперь разрешат поворачивать направо на Комсомольский сразу с двух полос. Также с двух полос разрешат поворачивать с Комсомольского на 9 Мая – с 30 ноября 2019 года. При этом выделенную полосу для маршруток на 9 Мая немного сократят. Знак «Конец полосы для маршрутных транспортных средств» перенесут на 40 метров в сторону остановки общественного транспорта «Улица Урванцева».

ИСТОЧНИК KP.RU