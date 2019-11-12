2019-11-12T06:16:20+03:00
Общество

В Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение суда

Сотрудники управления затеяли тяжбы с пенсионеркой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение судаВ Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение судаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии судебные приставы призвали к ответу Пенсионный фонд. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что жительница Абакана несколько лет отработала на особом производстве. И этот специальный стаж давал ей право на досрочное назначение пенсии по старости. Однако когда она представила документы в Пенсионный фонд, ей было отказано.

Женщина подала в суд и получила решение в свою пользу. Но и на этот раз сотрудники ведомства не захотели назначать ей досрочную пенсию, они решили оспорить вынесенный ранее вердикт. В результате правда все равно оказалась на стороне жительницы Абакана. А в отношении Пенсионного фонда приставы возбудили исполнительное производство. После этого права женщины были восстановлены.

Руководителя, как должностное лицо, приставы предупредили о мерах принудительного характера, если он будет препятствовать решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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