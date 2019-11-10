2019-11-10T18:06:29+03:00
Общество

В Хакасии под лавиной погиб турист из Татарстана

Сезон в Приисковом начался с несчастного случая
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото группы «Приисковый, Главстан, Трансваль» Вконтакте.Фото группы «Приисковый, Главстан, Трансваль» Вконтакте.
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Несчастный случай произошел сегодня днем рядом с поселком Приисковый в Орджоникидзевском районе Хакасии. Мужчина, приехавший в Хакасию из Татарстана, катался на снегоходе. Когда сошла лавина, его завалило снегом.

Рядом были лыжники и снегоходчики, которые это увидели. Они и откопали мужчину. Но было уже поздно.

Несчастный исток произошел на ручье ручья Каскадный, на жаргоне лыжников он называется «Секретная долина» или «Секретка».

Погибший мужчина 1986 года рождения, судя по его страничке в социальных сетях, в Приисковом он бывал и раньше. У него остались жена и двое маленьких детей.

Приисковый стал Меккой любителей фрирайда и снегоходов с начала 2000-х. Здесь длинный сезон, «дикий» туризм, простор для экстремалов. Но у этой медали есть и другая сторона: туристы гибнут в Приисковом почти ежегодно. Последний случай произошел в конце ноября прошлого года, когда уехали кататься и не вернулись трое мужчин и женщина. Никаких маячков, запасов продуктов и теплой одежды у них не было. Их тела нашли только в конце мая этого года.

После каждого несчастного случая в комментариях люди пишут, что в комплекте со снегоходом туристы должны покупать и средства безопасности, чтобы быть готовыми к любой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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