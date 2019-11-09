На юге Красноярского края мать передала родительские права на ребенка другому человеку

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-09T12:54:42+03:00

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В небольшом селе Городок Минусинского района мать решила сложить с себя родительские обязанности по воспитанию ребенка. И сделала это вроде как с соблюдением всех условий: написала официальную доверенность на передачу ребенка другому лицу (близкому родственнику) и принесла в сельский совет – удостоверить.

Уточним, что если в населенном пункте нет нотариуса, то удостоверить доверенность может и представитель местной власти. Однако перед этим он должен как, что называется, семь раз отмерить – то есть проверить подлинность и законность документа. Местный чиновник в подробности погружаться не стал, поставил свою подпись, после чего ребенок перешел из рук в руки.

И вот тут в дело вмешалась прокуратура. Как оказалось, не все во власти сельсовета. А именно: ребенок – не предмет приема-передачи. Закон не допускает добровольное сложение и передачу родительских обязанностей другим лицам по своему усмотрению. И если родители не справляются с ними, судьбой ребенка должны озаботиться органы опеки и попечительства. Лишить или ограничить родителя в правах может только суд, сообщает ИА «Запад24».

ИСТОЧНИК KP.RU