В Туве мать насмерть придавила сына-грудничка

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-09T11:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Адыр-Кежик (Тоджинский район Республики Тыва) мать насмерть придавила во сне своего ребенка-грудничка. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе тувинского следкома. По результатам проведенной проверки там возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия трагедия произошла 16 октября этого года. Ребенку на этот момент исполнилось 1 месяц и 16 дней. 28-летняя мать находилась в стоянии алкогольного опьянения, легла спать рядом с малышом и даже не заметила случившегося. И только поутру обнаружила, что он не дышит. Экспертиза показала, что смерть наступила между тремя и четырьмя часами утра.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших данному событию, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU