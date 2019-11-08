Палит по белкам и домашним псам: под Абаканом мужчина ради острых ощущений прострелил голову собаке

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-08T15:54:48+03:00

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На дачах под Абаканом мужчина ради острых ощущений прострели голову домашнему псу Яшке. Произошло все на Нижней Согре, соообщает Шанс. Хозяин Яшки как раз засобирался с дачи домой, в Абакан. Пес выскочил за ограду. И тут громыхнул выстрел, а за ним раздался душераздирающий скулеж собаки. Яшка от боли со всех ног кинулся, куда глаза глядят. Позднее хозяева обнаружили его далеко от дачного поселка, на дамбе. Хозяйка собаки говорит, что пуля прошила голову на вылет. Стрелял сосед.

- У меня нет четкого объяснения почему этот охотник стрелял, - говорит владелица собаки. - Что удалось узнать - это мужчина в возрасте, только вернувшийся из Красноярска после лечения, у него онкология. Я могу только предположить, что, наверное он не смог поехать на охоту, а острые ощущения получить хотелось.

Соседи, правда, рассказали девушке, что этот мужчина и раньше частенько палил из ружья по белкам. Теперь вот перешел на собак. Яшка, к счастью, жить будет. Но травма серьезная: пуля пробила псу носовую перегородку. Все осколки костей достать не удалось. Владельцы собаки обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU