В деревне Петропавловке Курагинского района впервые появилась школа

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-07T10:52:52+03:00

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В новой школе на 115 мест планируется открыть 13 классов, уже сформированы два первых класса и два восьмых. В штат приняты 20 педагогов-предметников и узких специалистов, технический персонал.

В двухэтажной современной сельской школе есть котельная, дизель-электростанция, система очистки сточных вод, водопровод с артезианской водой из скважины, системы пожарной сигнализации и дымоудаления, приточная вентиляция. Для маломобильных учащихся и посетителей в школе есть лифт и специальные туалетные комнаты. Возле школы оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки, гимнастическая зона.

Напомним, строительство школы в Петропавловке началось в 2017 году, ее стоимость около 190 млн рублей, из них более 180 млн – из краевого бюджета.

В этом году в крае появятся семь новых школ. Они уже открылись в таймырском посёлке Усть-Авам на 100 мест и в Канске на 550 мест, две школы в Красноярске на 1280 мест в микрорайонах Покровский и Нанжуль-Солнечный.

До конца года должны быть готовы школа в селе Большой Унгут Манского района на 60 мест и в посёлке Зеледеево Емельяновского района, где школа совмещена с детским садом и рассчитана на 50 школьных и 30 дошкольных мест.

Кроме того, в крае строятся еще 11 школ, причем девять из них в селах.

ИСТОЧНИК KP.RU