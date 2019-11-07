В Хакасии за убийство 4-летнего ребенка будут судить отчима
Когда жительница Саяногорска, мама 4-летнего сына, привела в семью 37-летнего мужчина, он сразу невзлюбил пасынка. И это закончилось трагической смертью ребенка.
18 июня 2019 года она уехала на работу, а на даче остались сын и сожитель.
В тот же день вечером мужчина выпил и начал избивать ребенка. Он нанес ему не менее 37 ударов. Естественно, малыш не мог дать отпор взрослому разъяренному мужчине, он даже не мог сопротивляться.
Ребенка с многочисленными травмами увезли в больницу и на следующий день, не приходя в сознание, он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.
Следствие собрало достаточно доказательств его вины, но мужчина не признался в совершенном преступлении и не раскаялся.
Его обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU