2019-11-07T07:27:13+03:00
Происшествия

В Хакасии за убийство 4-летнего ребенка будут судить отчима

Он нанес малышу не менее 37 ударов
Татьяна РЯБИНИНА
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Дело вели следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.Дело вели следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Когда жительница Саяногорска, мама 4-летнего сына, привела в семью 37-летнего мужчина, он сразу невзлюбил пасынка. И это закончилось трагической смертью ребенка.

18 июня 2019 года она уехала на работу, а на даче остались сын и сожитель.

В тот же день вечером мужчина выпил и начал избивать ребенка. Он нанес ему не менее 37 ударов. Естественно, малыш не мог дать отпор взрослому разъяренному мужчине, он даже не мог сопротивляться.

Ребенка с многочисленными травмами увезли в больницу и на следующий день, не приходя в сознание, он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствие собрало достаточно доказательств его вины, но мужчина не признался в совершенном преступлении и не раскаялся.

Его обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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