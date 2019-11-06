2019-11-06T11:23:54+03:00
Общество

Испытания ядерной ракеты «Сармат» пройдут в Красноярском крае

В Ужурском районе, это в 120 км от Ачинска
Ася ЖУКОВА
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Испытания ядерной ракеты «Сармат» пройдут в Красноярском крае.Испытания ядерной ракеты «Сармат» пройдут в Красноярском крае.
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В Красноярском крае пройдут испытания ядерной ракеты «Сармат». Об этом сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на «Ведомости».

«Сармат» - новейшая жидкостная межконтинентальная ракета, которая пришла на смену «Воеводе». Ее производят на Красноярском машиностроительном заводе.

Отметим, что ракета практически не имеет ограничений по дальности полета. Может атаковать цели даже через полюсы, то есть современные комплексы противоракетной обороны ее не остановят.

Испытательный пуск будет проведен из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцируется 62-я ракетная дивизия ракетных войск стратегического назначения, передает источник, близкий к Минобороны. Она находится в Ужурском районе, от которой около 120 километров до Ачинска.

Если испытания пройдут успешно, «Сармат» в ближайшие годы поступит на вооружение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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