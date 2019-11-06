2019-11-06T10:45:05+03:00
Общество

В топ-5 самых благоустроенных городов края вошла Дудинка

Она стала второй в рейтинге
Ася ЖУКОВА
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В топ-5 благоустроенных городов края вошла Дудинка. Фото: сайт администрации Красноярского края.В топ-5 благоустроенных городов края вошла Дудинка. Фото: сайт администрации Красноярского края.
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Дудинка вошла в топ-5 самых благоустроенных городов Красноярского края. Об этом сообщили на сайте правительства региона. Итак, по итогам исследования минстроя РФ, индекс качества городской среды Дудинки оказался равен 193 баллам. Таким образом она стала второй в общем рейтинге и первой среди малых городов края.

Всего изучили 1114 городов сразу по 36 показателям, в числе которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств и так далее. Каждый оценивали по десятибалльной шкале. В результате в общероссийской статистике городов с населением от 5 до 25 тысяч человек Дудинке досталось 32 место.

И по заслугам! За два прошедших года – по проекту «Формирование комфортной городской среды» - в городе реконструировали детскую площадку, создали новое пространство для семейного отдыха, смонтировали новую спортплощадку, отремонтировали три двора. И это далеко не все. Средства были выделены из федерального и краевого бюджетов.

А в следующем году обещают благоустроить сквер Авиаторов в районе школы № 3.

- Мы взяли курс на масштабное благоустройство городов и районов. Работы продолжатся и в ближайшие несколько лет, - подчеркнул глава края Александр Усс на заседании Губернаторского совета. - Конечно, разом проделать огромную работу будет сложно, поэтому постепенно начнем преображать наши районы

ИСТОЧНИК KP.RU

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