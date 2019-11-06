Состояние критическое. Старый коллектор в Зеленой Роще отремонтируют почти за миллиард

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-06T05:09:24+03:00

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Ветхий канализационный коллектор в красноярской Зеленой Роще отремонтируют почти за миллиард. Точнее на его обновление будет потрачено 844,23 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Сейчас очередной этап работ близится к завершению, оно намечено на конец текущего года.

Кто не знает, коллектор представляет собой железный короб, внутри которого проложены сети тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Коллекторы в Роще еще в 60-е годы прошлого века строил «КраМЗ». За это время они обветшали, состояние ряда участков оценивается как критическое. Ведь в 90-е завод перестал обслуживать коммуникации.

Так что коллектор стал одним из самых крупных объектов ремонта в 2019-м. Работы идут на двух участках – от Николаева,3Г до Устиновича,18 и от Металлургов,33-37 до Устиновича,24-26. Их ведет компания «КрасРСК». Специалисты ремонтируют короб и меняют сети. Рассказывают, кое-где трубы настолько износились, что местами их просто нет.

- Монтаж основных коммуникаций окончен, - рассказывает главный инженер «КрасРСК» Евгений Ержикевич. – Со следующей недели будут переключения. Придется на время отключать дома от коммуникаций.

Напомним, ремонт коллектора стартовал в 2018-м году. Нужно обновить 21 километр сетей и сам короб. Поскольку сумма на ремонт заложена внушительная, работы проводят в несколько этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU