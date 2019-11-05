В Хакасии в коллекторе теплотрассы обнаружили трупы двух мужчин

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-05T17:57:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хакасии, на окраине Черногорска, пожарные выехали на задымление на теплотрассе и обнаружили мертвые тела. Такая информация появилась в паблике «ЧП Хакасия /Абакан». В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск, что действительно, это случилось накануне, 4 ноября. При тушении бытового мусора в коллекторе обнаружены тела двух мужчин в возрасте 38 и 62 лет. Началась доследственная проверка.

По предварительным данным, в коллекторе изначально находились трое мужчин без определенного места жительства. Один ушел за спиртным, двое других стали готовить еду на открытом огне. Начался пожар, в котором мужчины и погибли.

«Видели с утра столб пара из ямы, потом туда подъехала пожарка, скорая, полиция, судмедэксперт была, в конце «Газель» с надписью «Некрополь» забрала труп в пакете. Любопытно, что произошло, место какое-то проклятое, в прошлый раз там мужик с собакой обварился, недавно собак убитыми нашли, что сейчас?» - написал пользователь группы «Подслушано в Черногорске».

ИСТОЧНИК KP.RU