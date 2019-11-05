На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей
На благоустройство второго этапа правобережной набережной понадобится 140 миллионов рублей. Накануне в администрации Свердловского района прошло публичное обсуждение проекта, который предоставил главный проектировщик – «Красноярскгражданпроект».
Пришедшие на него жители прилегающих к набережной домов в целом его оценили и добавили свои пожелания: побольше парковочных мест рядом с зонами отдыха, площадку для выгула собак и туалеты. Велодорожки восприняли положительно, тем более, что зимой они будут превращаться в лыжню.
Также на некоторых открытых площадках зимой будут заливать катки. В пресс-службе администрации города пояснили, что второй этап благоустройства охватывает полностью Ярыгинскую набережную. Работы начнутся весной следующего года. При этом на первом этапе – от Коммунального моста – общественное пространство благоустраивали, а сейчас придется строить с нуля.
Однако стоит отметить, что СПК «Сфера», которая проводит 1 этап благоустройства, сорвала сроки – должна была сдать объект 31 октября, но не сделала этого.
ИСТОЧНИК KP.RU