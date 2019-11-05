СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-05T12:26:18+03:00

На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации города

При этом первая часть проекта еще не завершена

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На благоустройство второго этапа правобережной набережной понадобится 140 миллионов рублей. Накануне в администрации Свердловского района прошло публичное обсуждение проекта, который предоставил главный проектировщик – «Красноярскгражданпроект».

Пришедшие на него жители прилегающих к набережной домов в целом его оценили и добавили свои пожелания: побольше парковочных мест рядом с зонами отдыха, площадку для выгула собак и туалеты. Велодорожки восприняли положительно, тем более, что зимой они будут превращаться в лыжню.

Также на некоторых открытых площадках зимой будут заливать катки. В пресс-службе администрации города пояснили, что второй этап благоустройства охватывает полностью Ярыгинскую набережную. Работы начнутся весной следующего года. При этом на первом этапе – от Коммунального моста – общественное пространство благоустраивали, а сейчас придется строить с нуля.

Однако стоит отметить, что СПК «Сфера», которая проводит 1 этап благоустройства, сорвала сроки – должна была сдать объект 31 октября, но не сделала этого.

ИСТОЧНИК KP.RU