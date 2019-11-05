2019-11-05T12:26:18+03:00
Общество

На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей

При этом первая часть проекта еще не завершена
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации городаНа благоустройство правобережной набережной в Красноярске понадобится еще 140 миллионов рублей. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

На благоустройство второго этапа правобережной набережной понадобится 140 миллионов рублей. Накануне в администрации Свердловского района прошло публичное обсуждение проекта, который предоставил главный проектировщик – «Красноярскгражданпроект».

Пришедшие на него жители прилегающих к набережной домов в целом его оценили и добавили свои пожелания: побольше парковочных мест рядом с зонами отдыха, площадку для выгула собак и туалеты. Велодорожки восприняли положительно, тем более, что зимой они будут превращаться в лыжню.

Также на некоторых открытых площадках зимой будут заливать катки. В пресс-службе администрации города пояснили, что второй этап благоустройства охватывает полностью Ярыгинскую набережную. Работы начнутся весной следующего года. При этом на первом этапе – от Коммунального моста – общественное пространство благоустраивали, а сейчас придется строить с нуля.

Однако стоит отметить, что СПК «Сфера», которая проводит 1 этап благоустройства, сорвала сроки – должна была сдать объект 31 октября, но не сделала этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске из-за демонстрации перекроют центр города
Жители Красноярского края выбирают лучших врачей
Красноярцам рассказали, как можно устроиться на зарплату от 100 тысяч и выше
Регламент взаимодействия министерства здравоохранения и краевой полиции по работе с бездомными лицами
В столице Хакасии школьница погибла под колесами элитной иномарки
В Красноярском крае директора дисквалифицировали на год за долги по зарплате
В Красноярске стартует турнир имени Елены Наймушиной
В Красноярском перинатальном центре родилась девочка на 600 граммов и мальчик – богатырь
В Красноярске из БСМП пропала 15-летняя девочка
В Красноярском крае школа заплатит пострадавшей в конфликте девочке 10 тысяч рублей
Красноярский ЭВРЗ подал иск на собственные профсоюзы
В Красноярске прошло светомузыкальное шоу ко Дню народного единства
«Сколько денег на них тратится!» - в Красноярске «скорая» отказалась госпитализировать бездомного
«Ушла в тонкой куртке»: в Красноярске ищут пропавшую почти неделю назад 70-летнюю женщину
И в обычной «двушке» могут цвести сады! Красноярка вырастила на подоконнике урожай цитрусовых, гранаты и авокадо
«Вывезли на верную смерть»: чудом выживший пес-Абрикос ищет нового хозяина
«Славься ты, Русь моя»: красноярский Биг-Бен сменил мелодию в честь Дня народного единства
В Красноярске поймали трех сутенеров, принудивших девушку к проституции
«Помойка у самой дороги»: водители возмутились свалками мусора вдоль трассы Абакан - Красноярск
Вместо яблоневого сада - высотки. Жители Покровки провели флешмоб против уплотнения застройки
«Нет денег на долг перед предками»: в Манском районе довели до запустения мемориал воинам Великой Отечественной
Cпасатели на руках вынесли со Столбов туристку с переломом ноги
Дворовые катки в Красноярске начнут заливать в середине ноября
Норильчанка обнаружила в хлебе кусок стекла
«Это не наезд, это напрыг!»: ребенок бросился под машину в Красноярске
В Красноярском крае продолжается голосование за самую лучшую инновационную клинику
Пролетел! Пилота из Санкт-Петербурга в Хакасии наказали за тягу к прекрасному