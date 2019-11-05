2019-11-05T06:08:46+03:00
Спорт

В Красноярске стартует турнир имени Елены Наймушиной

Он пройдет с 6 по 8 ноября
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске стартует турнир имени Елены НаймушинойВ Красноярске стартует турнир имени Елены НаймушинойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске стартуют традиционные Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Это будет уже 24 по счету турнир, а впервые он был организован в 1995 году.

Ожидается, что в этом году участниками соревнований станут более 200 гимнастов из 22 городов России: Ангарска, Бийска, Екатеринбурга, Железногорска, Звенигорода, Кемерово, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Москвы, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Рубцовска, Северска, Томска, Тюмени, Челябинска, Читы и других. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе министерства спорта края.

Место проведения соревнований – Спортивная школа олимпийского резерва (на улице Семафорной, 247 б). Торжественное открытие состязаний запланировано на 6 ноября в 14.30. Окончание – 8 ноября.

По традиции в первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день – спортсмены разыгрывают медали в многоборье, в заключительный день – борются за награды в отдельных видах гимнастического многоборья. Соревнования проходят в нескольких возрастных категориях: среди девушек и юношей, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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