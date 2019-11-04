В Красноярске поймали трех сутенеров, принудивших девушку к проституции

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-04T08:39:13+03:00

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В Красноярске полиция поймала трех сутенеров, которые вовлекли в проституцию 23-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Известно, что произошло все еще год назад, весной 2018-го. Трое молодых людей (все из Красноярска - 1984, 1983, 1985 годов рождения) вынудили ранее судимую девушку торговать своим телом. Подробностей не сообщается. Но не исключено, что преступники получали доход от бизнеса.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией, - рассазали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД. - Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Что касается троиз преступников, то двое из них - под подпиской о невыезде, третий - заключен под стражу. Дополнительной информации о жертве сутенеров нет.

ИСТОЧНИК KP.RU