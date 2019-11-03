Пролетел! Пилота из Санкт-Петербурга в Хакасии наказали за тягу к прекрасному

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-03T10:38:48+03:00

Пролетел! Пилота из Петербурга наказали за тягу к прекрасному. Фото: ПАО "РусГидро".

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Эта нетривиальная история произошла в Хакасии. Здесь жителя Санкт-Петербурга наказали за... любовь к красоте, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Все началось 13 июля нынешнего года. Пилот из Северной столицы на вертолете Robinson R-44 выполнял частный полет над территорией Республики. Но в какой-то момент неожиданно отклонился от согласованного маршрута. И специально пролетел над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.

А это – прямое нарушение Федеральных правил использования воздушного пространства России, а также приказа Минтранса России «Об установлении запретных зон». Ведь в документах четко прописано: полеты над ГЭС под запретом!

Конечно, сверху открывается грандиозный вид на станцию. Но закон есть закон. Так что Абаканский транспортный прокурор вынес постановление. И пилота привлекли к административной ответственности. За тягу к прекрасному пришлось заплатить штраф – 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU