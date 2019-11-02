Упала на раскаленную сковороду: в больницу Тувы с тяжелыми ожогами доставлена годовалая девочка

СЕГОДНЯ 04:15 2019-11-02T04:15:14+03:00

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы

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ЧП в городе Шагонар (административный центр Улуг-Хемского кожууна) произошло 31 октября. В полицию поступило спецсообщение из районной больницы: «С обширным термическим ожогом II-III степени поступила девочка 2018 года рождения».

Следственно-оперативная группа выехала в медицинское учреждение. Там выяснилось, что малышка упала на горячую сковороду, которая стояла на полу дома. Врачи пока никаких прогнозов не дают. Сейчас состояние пострадавшей девочки оценивается как тяжелое.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции опрашивают родителей ребенка и очевидцев трагедии, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе МВД Тувы. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Несчастные случаи с детьми происходят едва ли не каждый день. И всегда в этом виноваты взрослые. Не уследили, не уберегли.

Полицейские Тувы в очередной раз обращаются к родителям с настоятельной просьбой:

- Не оставляйте маленьких детей без присмотра!

- Если взяли в руки что-то горячее, ребенок не должен быть рядом.

- Уберите все опасные предметы и вещества (спички, зажигалки, аэрозоли, предметы бытовой химии, бензин и другие горючие смеси) в недоступное для детей место.

- Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой.

- Проследите за тем, чтобы вся посуда с горячими продуктами была отодвинута от края стола.

- Не берите ребенка на руки, когда занимаетесь приготовлением пищи.

- Химические средства (чистящие порошки, стиральные порошки, растворители, очистители, жидкости для снятия лака и прочее) держите под замком.

ИСТОЧНИК KP.RU