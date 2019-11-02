В Хакасии 8 человек пострадали в результате столкновения иномарки и маршрутного автобуса

СЕГОДНЯ 03:50 2019-11-02T03:52:50+03:00

Восемь человек доставлены в больницу Фото: ЧП-Хакасия

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В Хакасии серьезная авария произошла на 4 километре трассы Абакан – Усть-Абакан. Информация об этом опубликована в соцсетях.

Около девяти часов вечера 37-летняя женщина, управляющая автомобилем «Hyundai Creta», выехала на встречную полосу движения и врезалась в маршрутный микроавтобус «Газель» (маршрут №104).

«Пьяная. Очень пьяная. Выехала на встречку. В газели все пострадали, но, слава богу, живы. В она цела и невредима. Выпил на такси езжай. Сами жить не хотите еще и других за собой тащите», - рассказала подробности произошедшего очевидец Наталья.

Иномарка отлетела в столб Фото: ЧП -Хакасия

От сильного удара иномарку отбросило в столб. «Газель» перевернулась на бок. К счастью, никто не погиб.

«Все живы, 4 человека в тяжелом состоянии, остальные с переломами и ушибами, сотрясения», - написал в соцсетях местный житель Иван.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции, МЧС и медики.

- По предварительным данным в результате ДТП пострадали 8 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Республики. - В настоящий момент они доставлены в Абаканскую городскую больницу. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

За рулем иномарки была 37-летняя женщина Фото: ЧП-Хакасия

Предполагаемая виновница аварии отделалась легким испугом. По словам свидетелей ДТП, у нее лишь царапины. Только сильно нервничает, что «ее посадят теперь».

Фото: ЧП-Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU