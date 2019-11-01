Воровали в Красноярске - продавали в Хакасии: суд вынес приговор банде автоугонщиков

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-01T11:21:43+03:00

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В Красноярске суд вынес приговор банде автоугонщиков, которые за год украли 14 машин на 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. Машины уводили по-хитрому, с помощью спецсредств, отключающих охранку. Крали авто средней ценовой категории - «Хонда» и «Мазда». Потом меняли номера и продавали машины в Абакане «перекупу». Тот и не знал, что автомобили ворованные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741381" frameborder="0"></iframe> Банда автоугонщиков.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В конце мая 2017 года в результате оперативно-розыскных мероприятий участники организованной группы были задержаны, - рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в краевом главке МВД.

В отношении участников ОПГ 1978 и 1963 годов рождения было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК России (кража). Оба приговорены к лишению свободы на 6 и 6,5 лет в колонии общего режима. Но это не все. На скамье подсудимых оказался и один из покупателей. В полиции говорят: он знал, что машина краденная, но все равно купил ее за 200 тысяч рублей. Мужчине дали 1,6 года ограничения свободы. 11 машин возвращены владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU