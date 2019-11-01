На подсветку Коммунального моста Красноярск тратит больше 34 миллионов рублей в год

СЕГОДНЯ 06:41 2019-11-01T06:41:59+03:00

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Депутат горсовета Красноярска Роман Карастелев озвучил на своей странице в соцсетях траты города на подсветку Коммунального моста. И они немалые. Изначально была информация, что город ежемесячно тратит на подсветку 14 миллионов рублей: 12 миллионов - на обслуживание, остальное - на электричество. Информация вызвала фурор.

Однако в департаменте горхозяйства в нее внесли корректировку. Впрочем, обслуживание подсветки действительно состоит из платы за электроэнергию и профилактических работ. В департаменте заявили, что стоимость освещения объекта - 1 859 рублей в месяц, а 12 миллионов рублей - траты на содержание и профилактические работы в год. Таким образом, траты на содержание Коммунального моста составляют 34 миллиона 317 тысяч рублей в год. Но и эти цифры многим показались слишком солидными

- Окончательный вывод можно будет сделать после получения контракта и актов выполненных работ, - заявил Карастелев.

ИСТОЧНИК KP.RU