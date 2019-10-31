2019-10-31T15:46:53+03:00
Происшествия

Черногорский живодер, зверски избивший собаку кирпичом по голове, попросил о смягчении наказания

Что ответил на это суд?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Черногорский живодер, зверски избивший собаку кирпичом по голове, попросил о смягчении наказания.Черногорский живодер, зверски избивший собаку кирпичом по голове, попросил о смягчении наказания.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Черногорске (Хакасия) живодер, осужденный за избиение кирпичом по голове собаки, попытался добиться смягчения наказания. Об этом сообщили наши коллеги из информационного агентства «Запад 24».

Двое приятелей, одному из которых 25, другому 31, были осуждены за расправу над стаффордширским терьером. По данным издания «Хакасия. Информ», пьяные мужчины заметили гуляющую на улице без хозяина собаку, решили с ней поиграть. Начали бросать палки, а потом обломки кирпича. И стафф приносил им все предметы.

В очередной раз подбежал к приятелям, неся в зубах обломок кирпича. Но вдруг один из мужчин схватил его за задние лапы, другой поднял кирпич и стал лупить им собаку по голове. Когда животное потеряло сознание, его швырнули в находившийся неподалеку вагон.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В итоге младшему из друзей (он уже имел судимость за причинение тяжкого вреда здоровью человека) дали год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Старшему – полтора года условно. Получивший реальный срок живодер подал апелляцию. Однако суд оставил все без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Театр Пушкина будет бороться за «Золотую маску» в шести номинациях
Огурцы или помидоры? «Яндекс» рассказал, что чаще заготавливают на зиму красноярцы
Смелый абаканец в одиночку скрутил обокравшего девушку грабителя
В Красноярском крае парень с пистолетом специально прострелил подростку ногу
Пешеходный мост через Качу построят в сквере в центре Красноярска
Новое световое шоу покажут красноярцам в День народного единства
Налетай, а то разберут! В Хэллоуин девушки устроили давку за бесплатной китайской одеждой
На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов
Красноярский детский сад обставили дизайнерской мебелью
На двух улицах в центре Красноярска меняют схему движения
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный дом