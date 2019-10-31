Черногорский живодер, зверски избивший собаку кирпичом по голове, попросил о смягчении наказания

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-31T15:46:53+03:00

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В Черногорске (Хакасия) живодер, осужденный за избиение кирпичом по голове собаки, попытался добиться смягчения наказания. Об этом сообщили наши коллеги из информационного агентства «Запад 24».

Двое приятелей, одному из которых 25, другому 31, были осуждены за расправу над стаффордширским терьером. По данным издания «Хакасия. Информ», пьяные мужчины заметили гуляющую на улице без хозяина собаку, решили с ней поиграть. Начали бросать палки, а потом обломки кирпича. И стафф приносил им все предметы.

В очередной раз подбежал к приятелям, неся в зубах обломок кирпича. Но вдруг один из мужчин схватил его за задние лапы, другой поднял кирпич и стал лупить им собаку по голове. Когда животное потеряло сознание, его швырнули в находившийся неподалеку вагон.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В итоге младшему из друзей (он уже имел судимость за причинение тяжкого вреда здоровью человека) дали год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Старшему – полтора года условно. Получивший реальный срок живодер подал апелляцию. Однако суд оставил все без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU