В Красноярском крае парень с пистолетом специально прострелил подростку ногу

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-31T14:04:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Шушенское Красноярского края 20-летний парень нарочно прострелил ногу знакомому подростку. И стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам статьи «Вымогательство», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.

- Вот версия следствия: 15 октября 2019 года молодой человек решил отправиться в Красноярск, однако у него не было денег, - поясняют в управлении. – Тогда обратился к 15-летнему знакомому. Требовал отдать ему банковскую карту, на которой было 3 тысячи рублей. А, когда тот отказался, подозреваемый выстрелили в его левую ногу из пневматического пистолета, заряженного пулями.

Сейчас подозреваемый допрошен, назначена экспертиза, чтобы установить, насколько тяжкий вред был причинен здоровью потерпевшего. «Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU