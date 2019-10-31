Пешеходный мост через Качу построят в сквере в центре Красноярска
Сквер на Каче в центре Красноярска ждет реконструкция, включающее постройку нового пешеходного моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Речь идет о сквере, расположенном по обе стороны Качи – в районе Речного переулка. Место отдыха планируют благоустроить в 2020-м году. Проект уже представили авторы.
Главным его элементом станет мост, который соединит берега реки, а главным цветом – красный (в честь названия нашего города). Кроме возведения «переправы», предполагают обновить дизайн беседок. Их крыши будут прозрачными, их сделают из полимера. А внутри беседок смонтируют светодиодные фонари. Кстати, одну из них перенесут на противоположный берег, рядом установят качели, а поодаль разобьют площадку для выгула собак.
Реконструируют спуски к воде, устроят здесь площадки для кормления уток. Большой камень на входе в сквер «оживят» с помощью габионов (сеток, заполненных природными материалами), превратив в кота ученого из сказок Пушкина.
Будет здесь и видеонаблюдение. А сейчас для сквера ищут название. Предложения от красноярцев принимают в течение двух недель.
КОНКРЕТНО
Предложить свой вариант названия для сквера на Каче можно, написав в личные сообщения на страницах района в социальных сетях «Инстаграм» (@krs_raion_c) и «ВКонтакте» (https://vk.com/center_kras), а также по электронной почте cnt@admkrsk.ru или по номеру 227-38-76.
ИСТОЧНИК KP.RU