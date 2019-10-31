2019-10-31T13:24:17+03:00
Общество

Пешеходный мост через Качу построят в сквере в центре Красноярска

Горожанам предлагают выбрать имя для зеленой зоны
Ася ЖУКОВА
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Пешеходный мост через Качу построят в сквере в центре Красноярска.Пешеходный мост через Качу построят в сквере в центре Красноярска.Фото: Ася ЖУКОВА
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Сквер на Каче в центре Красноярска ждет реконструкция, включающее постройку нового пешеходного моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет о сквере, расположенном по обе стороны Качи – в районе Речного переулка. Место отдыха планируют благоустроить в 2020-м году. Проект уже представили авторы.

Главным его элементом станет мост, который соединит берега реки, а главным цветом – красный (в честь названия нашего города). Кроме возведения «переправы», предполагают обновить дизайн беседок. Их крыши будут прозрачными, их сделают из полимера. А внутри беседок смонтируют светодиодные фонари. Кстати, одну из них перенесут на противоположный берег, рядом установят качели, а поодаль разобьют площадку для выгула собак.

Реконструируют спуски к воде, устроят здесь площадки для кормления уток. Большой камень на входе в сквер «оживят» с помощью габионов (сеток, заполненных природными материалами), превратив в кота ученого из сказок Пушкина.

Будет здесь и видеонаблюдение. А сейчас для сквера ищут название. Предложения от красноярцев принимают в течение двух недель.

КОНКРЕТНО

Предложить свой вариант названия для сквера на Каче можно, написав в личные сообщения на страницах района в социальных сетях «Инстаграм» (@krs_raion_c) и «ВКонтакте» (https://vk.com/center_kras), а также по электронной почте cnt@admkrsk.ru или по номеру 227-38-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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