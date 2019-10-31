Налетай, а то разберут! В Хэллоуин девушки устроили давку за бесплатной китайской одеждой

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-31T11:08:20+03:00

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В самом центре Красноярска сотни молодых девушек устроили давку за бесплатной одеждой из Китая. Об этом сообщили наши коллеги из newslab со ссылкой на очевидцев.

На снимках тех, кто оказался на месте событий, - картина впечатляющая. В один из магазинов, находящийся на проспекте Мира, выстроилась гигантская очередь. А поскольку шоурум на цокольном этаже, желающие отовариться даром встали стеной не только на улице, но и на лестнице. Иначе на всех не хватит!

Как оказалось, магазин решил порадовать своих клиентов на Хэллоуин. Вот и объявил в соцсетях: подарки первой тысяче человек гарантируются. Одно условие: быть в числе подписчиков, сделать репост и показать его на кассе.

Налетай, торопись! Фото: Алла Петрова, инстаграм.

И тут началось! Судя по фото, за призами устремились толпы девушек. Ведь только в инстаграме у шоурума больше 60 тысяч подписчиков.

- Жажда халявы, она такая, - комментируют очевидцы. – Китайская одежда даром улетает на ура.

ИСТОЧНИК KP.RU