2019-10-31T11:08:20+03:00
Происшествия

Налетай, а то разберут! В Хэллоуин девушки устроили давку за бесплатной китайской одеждой

Обновки были обещаны за репосты
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Красноярске девушки устроили давку за бесплатной китайской одеждой. Фото: Алла Петрова, инстаграм.В Красноярске девушки устроили давку за бесплатной китайской одеждой. Фото: Алла Петрова, инстаграм.
Изменить размер текста:

В самом центре Красноярска сотни молодых девушек устроили давку за бесплатной одеждой из Китая. Об этом сообщили наши коллеги из newslab со ссылкой на очевидцев.

На снимках тех, кто оказался на месте событий, - картина впечатляющая. В один из магазинов, находящийся на проспекте Мира, выстроилась гигантская очередь. А поскольку шоурум на цокольном этаже, желающие отовариться даром встали стеной не только на улице, но и на лестнице. Иначе на всех не хватит!

Как оказалось, магазин решил порадовать своих клиентов на Хэллоуин. Вот и объявил в соцсетях: подарки первой тысяче человек гарантируются. Одно условие: быть в числе подписчиков, сделать репост и показать его на кассе.

Налетай, торопись! Фото: Алла Петрова, инстаграм.

Налетай, торопись! Фото: Алла Петрова, инстаграм.

И тут началось! Судя по фото, за призами устремились толпы девушек. Ведь только в инстаграме у шоурума больше 60 тысяч подписчиков.

- Жажда халявы, она такая, - комментируют очевидцы. – Китайская одежда даром улетает на ура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пешеходный мост через Качу построят в сквере в центре Красноярска
Новое световое шоу покажут красноярцам в День народного единства
На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов
Красноярский детский сад обставили дизайнерской мебелью
На двух улицах в центре Красноярска меняют схему движения
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
В Красноярском крае пожарный приехал тушить свой собственный дом
Чтобы защитить деньги от мошенников, красноярка перевела им четверть миллиона
В Красноярске водитель всмятку разбил БМВ и погубил 17-летнего подростка
Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»
Замглавы администрации губернатора Красноярского края ушел в отставку
Двухдневный шторм затопил детсад в Красноярске
Северное шоссе в Красноярске начали расширять до четырех полос
На границе красноярских «Столбов» обнаружили следы браконьеров
В Хакасии предпринимательницу оштрафовали за самовольный пирс дня ныряния на озере Шира
Житель Красноярского края обжаловал свой приговор за изнасилование 13-летней девочки
В Красноярске на Татышеве дрифтеры облюбовали новую парковку
В Красноярском крае судят водителя, спровоцировавшего ДТП с четырьмя погибшими
Дороги Красноярского края вошли в пятерку лучших в России
ФСБ: поставкой наркотиков в Красноярск занимался сын высокопоставленного чиновника органов власти Тувы
В Красноярске появился сквер в честь героев воздушной трассы Аляска – Сибирь
Сибирский федеральный университет проводит День открытых дверей
В Красноярске у «Платинум Арены» часть деревьев вырвало с корнем
Лучшую диагностическую лабораторию предстоит выбрать жителям Красноярского края
В Красноярске школьник украл у парня золотые сережки
В Красноярске начали монтировать первую новогоднюю елку
Красноярский филиал компании "Россети Сибирь" завершает устранение последствий сильного ветра на территории края